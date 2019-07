Websites met likeknop zijn medeaansprakelijk voor datavergaring en -doorzending

De website-beheerder die een plug-in van een derde partij op zijn site zet waarmee persoonsgegevens van de bezoeker worden verzameld en doorgezonden, is hiervoor medeverantwoordelijk. Dat stelt de hoogste EU-rechter.

Met dit oordeel volgt het Hof van Justitie het eerdere advies van Michal Bobek, de advocaat-generaal bij het Hof. Websites zullen vanaf nu in principe vooraf toestemming moeten vragen aan de bezoekers voordat ze via een plug-in zoals de likeknop van Facebook data mogen verzamelen en dit mogen doorsluizen naar het achterliggende bedrijf van de plug-in. Daarbij is de beheerder verplicht om de bezoeker een bepaalde hoeveelheid informatie te verschaffen, zodat het de bezoeker duidelijk wordt dat er bijvoorbeeld gegevens met Facebook worden gedeeld in het geval van een likeknop. De beheerder van de website is overigens alleen aansprakelijk voor verzamelen van gegevens en het doorzenden daarvan, omdat hij alleen daar invloed op heeft; wat bijvoorbeeld Facebook daarna met die gegevens doet, ligt buiten zijn macht en daar is hij dus niet voor verantwoordelijk.

Deze zaak ontstond nadat een Duitse consumentenorganisatie een verbodsactie instelde tegen Fashion ID, een Duitse webwinkel die in modeartikelen handelt. De website voert de likeknop van Facebook, waarmee bij een bezoek van een internetgebruiker automatisch informatie over het ip-adres en andere gegevens naar Facebook worden doorgestuurd. Dat gebeurt ongeacht of de likeknop daadwerkelijk wordt aangeklikt. De Duitse consumentenorganisatie was daar niet blij mee en stapte naar de rechter. De organisatie vindt dat de website met de Facebook-plug-in inbreuk maakt op de algemene verordening gegevensbescherming.

Het gaat hier oorspronkelijk dus over een Duitse rechtszaak, waarbij de hoogste rechterlijke instantie van de van de deelstaat NoordrijnWestfalen de zaak heeft doorverwezen naar het EU-Hof. Het ging daarbij vooral om de uitleg van een aantal bepalingen uit de vroegere richtlijn gegevensbescherming uit 1995, de voorloper van de huidige algemene verordening gegevensbescherming. Deze Duitse rechterlijke instantie zal nu in de Duitse zaak een oordeel moeten vellen, maar het vonnis van het Hof van Justitie zal ook gevolgen hebben voor andere sites die plug-ins als de likeknop integreren.