Facebook mag in Duitsland doorgaan met verzamelen van data

Een Duitse rechtbank heeft bepaald dat Facebook door mag gaan met het verzamelen van data van gebruikers in Duitsland. In februari legde de Duitse waakhond Bundeskartellamt beperkingen op, maar volgens de rechter zijn die mogelijk onwettig.

De rechtbank in Düsseldorf heeft ernstige twijfels over de wettigheid van de antitrustmaatregelen die de Duitse waakhond heeft opgelegd. Dat is de uitspraak in de beroepszaak die Facebook aanspande tegen de in februari aangekondigde maatregelen.

Volgens de uitspraak vormt de dataverzameling van Facebook mogelijk wel een schending van de gegevensbescherming, maar betekent dat niet dat Facebook daarmee het mededingingsrecht schendt. De maatregelen die het Bundeskartellamt begin dit jaar aankondigde zijn gebaseerd op de dominante marktpositie van Facebook. De autoriteit vindt dat Facebook met het verzamelen van data zijn macht misbruikt.

Volgens het Bundeskartellamt moet Facebook uitdrukkelijke toestemming hebben van gebruikers om data van accounts in Facebook, Instagram en WhatsApp te combineren. Ook het verzamelen van data via Like-knoppen op websites van derden mag volgens de autoriteit pas na uitdrukkelijke toestemming.

Door de uitspraak mag Facebook voorlopig doorgaan met het verzamelen van data van Duitse gebruikers. Het Bundeskartellamt is het niet eens met de uitspraak en gaat beroep aantekenen bij het Duitse Hooggerechtshof.