Duitse mededingingsautoriteit onderzoekt Googles marktpositie en datagebruik

Het Duitse Bundeskartellamt is twee onderzoeken gestart naar Google die draaien om Googles marktpositie en de vraag of gebruikers genoeg keuze hebben in wat het bedrijf doet met gebruikersdata. De autoriteit kan met maatregelen voorkomen dat Google concurrentie beperkt.

In het eerste onderzoek wil het Bundeskartellamt onderzoeken of Google een 'aanmerkelijke macht' heeft op verschillende markten. Met deze 'aanmerkelijke macht' doelt de Duitse wetgeving op bedrijven die zo groot zijn op verschillende markten dat ermee concurreren lastig is.

De president van de waakhond stelt dat dit bij Google het geval kan zijn, aangezien het bedrijf een ecosysteem heeft dat verschillende markten beslaat. De 'vele diensten' die Google aanbiedt, zoals een zoekmachine, YouTube, Maps, Android en Chrome, zouden tot gevolg kunnen hebben dat andere bedrijven lastig met Google kunnen concurreren.

Sinds dit jaar kunnen Duitse instanties maatregelen opleggen tegen bedrijven met aanmerkelijke markmacht om te voorkomen dat die er concurrentiebeperkende praktijken op nahouden. Met de vernieuwde wet wil de overheid dat autoriteiten eerder en effectiever kunnen ingrijpen.

De autoriteit zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat Google eigen producten of diensten aantrekkelijker gaat presenteren dan concurrerende diensten in bijvoorbeeld digitale winkels. Ook zou een dergelijk bedrijf niet langer exclusief eigen diensten of software mogen installeren op apparaten. Een andere mogelijke maatregel is dat een dergelijk bedrijf het niet onmogelijk mag maken dat apparaten of diensten van andere bedrijven met zijn eigen producten of diensten samenwerken. Ook het bemoeilijken van dergelijke interoperabiliteit mag dan niet meer.

Met het tweede onderzoek zal de waakhond kijken naar de voorwaarden die Google stelt om data van gebruikers te mogen verwerken. De focus ligt hier op de vraag of gebruikers genoeg keuze hebben als het gaat om hoe Google met de data omgaat. De autoriteit zegt te onderzoeken of het gebruik van Google-diensten afhankelijk is van toestemming om gebruikersdata te verwerken zonder dat gebruikers 'voldoende' keuze hebben over of, hoe en met welk doel Google de data gebruikt. Het Bundeskartellamt geeft niet aan wanneer het verwacht de onderzoeken af te hebben.

Tegen TechCrunch zegt Google dat het zal meewerken aan het onderzoek en dat klanten niet verplicht zijn om Google-diensten te gebruiken. "Mensen kiezen voor Google-producten omdat ze behulpzaam zijn, niet omdat ze gedwongen zijn of omdat er geen alternatieven zijn." Het bedrijf zegt daarnaast mensen 'simpele' controles te geven om het delen van persoonlijke data 'te beperken'.