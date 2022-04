Duitse mededingingswaakhond toetst verplichting Facebook-account Oculus-headsets

Het Duitse Bundeskartellamt is een onderzoek gestart naar de koppeling tussen de VR-producten van Oculus en het Facebook-platform. Directe aanleiding is de verplichting om met een Facebook-account in te loggen bij de Oculus-headsets.

Het Bundeskartellamt schrijft dat het een misbruikprocedure is begonnen om de koppeling tussen de VR-producten en het sociale platform van Oculus met het socialemediaplatform van Facebook zelf te onderzoeken. Daarbij gaat het volgens de mededingingsautoriteit specifiek om de toekomstige verplichting voor een Facebook-account wanneer mensen een Oculus-product willen gebruiken.

Bij het koppelen van de VR-producten van Oculus aan het sociale medium van Facebook, maakt Facebook volgens het kantoor mogelijk misbruik van zijn dominantie op de markt. Doel van het onderzoek is om te bekijken of en wat voor gevolgen deze koppeling heeft voor zowel de markt voor sociale media en de markt voor VR-producten. Eerder noemde een Hamburgse gegevensbeschermingstoezichthouder de accountverplichting 'mogelijk illegaal'.

Facebook maakte de verplichting om een Facebook-account bij komende Oculus-headsets te gebruiken afgelopen zomer bekend. Sinds oktober moeten gebruikers die voor het eerst een Oculus-apparaat gebruiken, inloggen met een Facebook-account. Gebruikers die voor oktober inlogden met een Oculus-account bij een Oculus-headset kunnen nog tot 1 januari 2023 hun Oculus-account gebruiken. Op 1 januari 2023 stopt Facebook ondersteuning voor die accounts, waarna functionaliteiten of bepaalde software mogelijk niet meer zullen werken. Overigens werken meerdere organisaties en ontwikkelaars aan manieren om de Oculus-headsets zonder Facebook-account te gebruiken.

In het persbericht gaat het Bundeskartellamt daarnaast in op een ander onderzoek aangaande mogelijk machtsmisbruik van Facebook. Dit onderzoek gaat over de verwerking van gebruikersdata, zoals data rondom Like-knoppen op externe sites. Inmiddels zijn hier meerdere rechtszaken over gevoerd; nu ligt de zaak bij de rechtbank van Düsseldorf. Op 26 maart wordt deze zaak verder behandeld.