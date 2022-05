Facebook werkt aan ondersteuning meerdere gebruikers op Oculus Quest

Facebook werkt aan een functie om meerdere gebruikers te laten inloggen op dezelfde Oculus Quest-headset, om zo een headset te kunnen delen. Ook kan dezelfde gebruiker op meerdere Quest-headsets inloggen zonder gevolgen, zegt het bedrijf.

Oculus Quest en Quest 2

Door meerdere gebruikers te laten inloggen, kunnen bijvoorbeeld gezinsleden een headset delen zonder dat ze elkaars info zien, zegt Facebook op Twitter via het account van Oculus Support. Wel kunnen ze dan bepaalde apps en games onderling delen. Het bedrijf belooft binnenkort meer informatie te geven.

Bovendien ontkent Facebook dat gebruikers toegang verliezen tot hun account als ze op twee of meer Oculus Quest-headsets inloggen met hetzelfde account. Dat had een medewerker van de klantenservice gezegd, maar dat is onjuist, zegt het bedrijf nu. Sommige games zijn tegelijkertijd te spelen op meerdere headsets, als gebruikers inloggen met hetzelfde account. Een reddit-gebruiker heeft een overzicht gemaakt van games die single account multiplayer ondersteunen.

Wel verliezen klanten toegang tot de apps en games die ze hebben gekocht voor de Oculus Quest en Quest 2 als ze op een later moment hun Facebook-account opzeggen, schrijft UploadVR. Dat staat ook in de voorwaarden. De stap is een gevolg van het samenvoegen van Oculus- en Facebook-accounts.