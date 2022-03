Facebook-account is verplicht bij komende Oculus-headsets

Facebook stopt vanaf 2023 met de ondersteuning van Oculus-accounts. Het bedrijf wil dat gebruikers hun Oculus-account samenvoegen met een Facebook-account. Bij alle toekomstige headsets is een Facebook-account per direct verplicht.

Vanaf oktober dit jaar moet iedereen die voor het eerst een Oculus-apparaat gebruikt inloggen met een Facebook-account, schrijft Oculus. Momenteel is het mogelijk om dat te doen met een Oculus-account en hoeven gebruikers geen Facebook-account te hebben om de vr-headsets volledig te benutten.

Bestaande gebruikers die een Oculus-headset gebruiken met een Oculus-account, kunnen dat blijven doen tot eind 2022. Op 1 januari 2023 stopt de ondersteuning voor Oculus-accounts. Volgens het bedrijf werken de headsets daarna nog wel zonder in te loggen, maar missen gebruikers mogelijk functionaliteit, of werkt bepaalde software niet meer. Oculus, dat onderdeel is van Facebook, wil dat gebruikers hun bestaande account koppelen aan een Facebook-account en voortaan daar mee inloggen.

Ook maakt Oculus bekend dat een Facebook-account vereist is voor alle toekomstige hardware. De verwachting is dat het bedrijf in de komende maanden een nieuwe versie van de Quest-headset uitbrengt, daarvoor zal een Facebook-account dus verplicht zijn. Ook mensen die nu al een Oculus-account hebben, moeten na aanschaf van nieuwe hardware een Facebook-account gebruiken.

Gebruikers kunnen een vr-profiel maken binnen hun Facebook-account en eventueel instellen dat hun echte naam niet zichtbaar is voor Oculus-vrienden. Oculus wil het later ook mogelijk maken voor meerdere gebruikers om op één apparaat in te loggen. Dat zou het delen van een vr-headset met bijvoorbeeld familieleden makkelijker moeten maken.

Vorig jaar werden er al sociale features uitgebracht voor Oculus-headsets die alleen te gebruiken zijn in combinatie met een Facebook-account. Facebook nam Oculus in 2014 over. Sinds 2017 zijn diverse kopstukken weggegaan bij het vr-bedrijf. Oprichter Palmer Lucky vertrok eerst, en in 2018 en 2019 vertrokken ook twee medeoprichters.