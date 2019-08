Oculus-topman en medeoprichter vertrekt bij Facebook

Nate Mitchell vertrekt bij Oculus, de dochteronderneming van Facebook. Hij zegt tijd te nemen voor zichzelf en zijn familie. Mitchell was medeoprichter van Oculus en na de overname door Facebook werkte hij er als head of product management voor virtual reality.

Mitchell maakt zijn vertrek bekend op Reddit. Het lijkt er niet op dat de Oculus-topman direct bij een ander bedrijf aan de slag gaat; in de verklaring schrijft hij tijd te nemen voor zichzelf, zijn familie en te gaan reizen. Ook zegt hij dat het onbekend is wat de toekomst brengt. Hij geeft geen reden voor zijn vertrek bij Facebook.

Nu Mitchell het bedrijf verlaat zijn alle oorspronkelijke oprichters van Oculus verdwenen bij het bedrijf. Eind vorig jaar vertrok de voormalige Oculus-ceo Brendan Iribe, naar verluidt vanwege onenigheid over de ontwikkeling van hardware. Facebook zou een Rift 2 met betere specifciaties voor de pc geschrapt hebben en daar was Iribe het niet mee eens.

Palmer Luckey, medeoprichter en ontwerper van de Oculus Rift verliet Facebook al in 2017. Zijn vertrek volgde na ophef over geld dat Luckey geïnvesteerd zou hebben in een organisatie die als doel had om presidentskandidate Hillary Clinton in diskriet te brengen.

Oculus en Facebook hebben nog niet gereageerd op het vertrek van Mitchell. Het is niet bekend wie zijn opvolger wordt. Oculus bracht eerder dit jaar zijn standalonebril Quest uit en de Rift S. Laatstgenoemde is een verbeterde versie van de oorspronkelijke Rift.