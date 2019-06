Ontwikkelaar moet van Oculus SteamVR-streaming-functie uit Quest-app halen

De ontwikkelaar van de Virtual Desktop-app voor de Oculus Quest moet van de maker van de vr-bril de functie om SteamVR-games naar de bril vanaf een eigen desktop verwijderen. Volgens de ontwikkelaar zegt Oculus dat die functie de Quest-bril schaadt.

De Quest kan standaard alleen games en apps draaien uit de eigen Oculus Store, maar dankzij Virtual Desktop was het mogelijk geworden om SteamVR-games te streamen. Die functie moet nu uit de app, zegt de ontwikkelaar op Reddit. De functie om games te draaien uit Valves downloadwinkel zou de Quest schaden.

De stap lijkt erop te wijzen dat Oculus niet wil dat apps het streamen van andere games mogelijk maken om zelf games te kunnen verkopen in de eigen Store, maar Road to VR wijst erop dat het mogelijk is dat de ontwikkelaar bij het maken van de functie andere regels heeft overtreden, zoals het gebruik van niet toegestane api's.

Virtual Desktop laat standard gebruikers de eigen desktop streamen naar de Quest om zo in vr zaken op de eigenm pc te kunnen doen, zoals video's kijken die lokaal opgeslagen staan. Een update maakte het streamen van games enkele dagen geleden mogelijk. De Quest is een onlangs uitgekomen standalone-vr-headset van Oculus.