Huawei annuleert laptop vanwege handelsverbod VS

Huawei heeft de aankondiging van een laptop geannuleerd vanwege het handelsverbod met de VS. De fabrikant heeft een eerder gerucht daarover bevestigd. Het is voor het eerst dat bekend is dat de Chinese hardwaremaker een al ontwikkeld product niet uitbrengt vanwege het verbod.

The Information meldde dat Huawei deze week een laptop in zijn Matebook-serie had willen aankondigen, maar daarvan heeft afgezien. Deze week is CES Asia in Shanghai, waar de fabrikant de laptop had willen laten zien. Het is onbekend wat voor model het zou zijn geweest. Volgens The Information is de release niet mogelijk, omdat Huawei momenteel geen toegang heeft tot leveringen van Intel-processors en geen Windows op zijn laptops mag zetten.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft Amerikaanse bedrijven verboden handel te drijven met Huawei en met zeventig bedrijven die aan de Chinese onderneming verwant zijn, al volgde snel daarna een uitstel van drie maanden. Sindsdien haalde Microsoft de Huawei Matebook-modellen die het verkocht uit de digitale schappen, maar modellen die in Nederland te koop waren, zijn nog steeds leverbaar bij diverse winkels.

Het gaat mogelijk om tijdelijk uitstel, zegt topman Richard Yu van Huawei tegen CNBC. Hij bevestigt het annuleren van de aankondiging. Als de plaatsing op de zwarte lijst voortduurt, dan zal de laptop mogelijk helemaal niet meer verschijnen.

Het is niet het eerste Huawei-product dat mogelijk niet uitkomt door de plaatsing op de zwarte lijst. Ook de al aangekondigde Honor 20 Pro-smartphone heeft nog geen releasedatum. Het Huawei-dochtebedrijf zei woensdag nog geen informatie te hebben over een mogelijk release van de smartphone, die vermoedelijk niet op tijd is goedgekeurd door Google voor een release met Google-diensten.