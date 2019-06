Huawei brengt Honor 20 over twee weken uit in Nederland voor 499 euro

De Honor 20-smartphone komt over twee weken uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Of en wanneer de tegelijk gepresenteerde Honor 20 Pro zal uitkomen, is vooralsnog onbekend.

Honor zegt over de 20 Pro dat er 'geen nieuwe informatie' is en dat de Nederlandse tak wacht op informatie van het hoofdkantoor. Eerder ging het gerucht dat de 20 Pro niet kon uitkomen, omdat Huawei de goedkeuring voor de release met Google-apps niet op tijd had en de onduidelijkheid rond de release lijkt dat te bevestigen.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft Amerikaanse bedrijven verboden handel te drijven met Huawei en met zeventig bedrijven die aan de Chinese onderneming verwant zijn. Op basis van dit besluit zag Google zich onlangs genoodzaakt om Huawei niet langer een Android-licentie te verschaffen, al volgde snel daarna een uitstel van drie maanden.

De Honor 20 kan wel uitkomen met Google-diensten en de telefoon komt op 25 juni in Nederlandse winkels voor 499 euro, zo laat de fabrikant weten. De 20 heeft een 96,2cm2 grote lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels en een diagonaal van 6,26". Er zit een gat in het scherm voor de frontcamera. De soc is een HiSilicon Kirin 980, die Huawei eerder gebruikte in de Honor View 20, Huawei Mate 20 Pro, P30 en P30 Pro.