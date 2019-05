Amerikaanse bedrijven mogen tijdelijk beperkt weer handelen met Huawei

Amerikaanse bedrijven mogen tijdelijk beperkt weer handel drijven met de Chinese fabrikant Huawei. Dat heeft de overheid van de VS bekendgemaakt. De stap is erop gericht om de gevolgen van het handelsverbod te beperken.

Zo kan Huawei netwerkapparatuur die het al zou leveren aan kleine providers in de VS toch leveren, terwijl het met Google kan werken aan Android-upgrades voor zijn bestaande smartphones. Het verantwoordelijke ministerie benadrukt tegenover Reuters dat het een tijdelijke maatregel is. "Dit is geen capitulatie, dit is zorgen dat het huishouden blijft draaien."

Huawei blijft staan op de Entity List, de zwarte lijst van bedrijven die geen handel mogen drijven met Amerikaanse bedrijven, maar de Chinese fabrikant krijgt een Algemene Tijdelijke Licentie om dat gedurende drie maanden toch te mogen doen, zegt het ministerie.

De plaatsing van Huawei op de zwarte lijst heeft grote gevolgen. Zo trok Google de Android-licentie van Huawei in, waardoor toekomstige smartphones geen Google-diensten aan boord mogen hebben. Bovendien kunnen chipontwerpers als Intel, Qualcomm en Broadcomm geen chips meer leveren voor de smartphones, laptops en netwerkapparatuur van Huawei. Daardoor kan Huawei die niet meer produceren zonder op zoek te gaan naar alternatieven.

De overheid van de VS heeft Huawei op de zwarte lijst geplaatst vanwege de verdenking van spionage via netwerkapparatuur. Eerder kwam een andere Chinese producent van smartphones en netwerkapparatuur, ZTE, op die lijst. Dat was vanwege het niet opvolgen van sancties. Dat duurde enkele maanden.