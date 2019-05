Gerucht: eigenaar TikTok brengt dit najaar eigen muziekstreamingdienst uit

De eigenaar van TikTok, het Chinese ByteDance, zou dit najaar willen beginnen met een eigen muziekstreamingdienst. Dat gebeurt in eerste instantie armere landen, zo zegt financieel persbureau Bloomberg.

ByteDance heeft al deals gesloten met diverse platenmaatschappijen in India, meldt Bloomberg. Er zijn nog geen deals met de grote platenmaatschappijen in westerse landen, zoals Sony, Universal en Warner. De muziekdienst zou dit najaar moeten uitkomen in de eerste landen. Dat zijn landen waar andere muziekdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music nog relatief weinig gebruikers hebben.

De streamingdienst zal niet in TikTok komen te zitten, maar de eigenaar zal TikTok wel willen gebruiken om snel veel gebruikers te werven voor zijn dienst. TikTok is een sociaal netwerk waarin gebruikers muziekvideo's delen waarin ze playbacken. Dat duidt erop dat veel gebruikers interesse hebben in het luisteren van muziek.

Het bedrijf laat de app al zien achter gesloten deuren, wat betekent dat de muziekdienst vermoedelijk binnen afzienbare tijd klaar is voor een release. ByteDance heeft de komst van de muziekstreamingdienst niet bevestigd. TikTok heette eerst Musically, maar kreeg een andere naam nadat het Chinese ByteDance de app overnam. De app is in totaal meer dan een miljard keer gedownload.