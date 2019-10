'Google in gesprek met TikTok-concurrent Firework over mogelijke overname'

Google is volgens bronnen van The Wall Street Journal geïnteresseerd in een overname van de TikTok-concurrent Firework. Een overeenkomst is er volgens de bronnen nog niet, noch is vastgesteld hoeveel er betaald zou worden.

The Wall Street Journal schrijft dat Firework momenteel op een waarde van ongeveer 100 miljoen dollar wordt geschat. De app is opgericht door voormalig kopstukken van Snap, LinkedIn en JPMorgan Chase en is een concurrent van het snel groeiende TikTok. Die app heeft volgens de maker zelf sinds dit jaar een miljard maandelijks actieve gebruikers. Hoeveel gebruikers Firework heeft, is niet bekend, maar op de site spreekt men van 'miljoenen'.

Video's op Firework zijn maximaal 30 seconden lang, waardoor het aanvoelt als een video-microblog, soortgelijk aan TikTok. Daarnaast heeft Firework een nieuwe functie waarbij het draaien van het toestel waarop gekeken wordt het perspectief draait en niet de video zelf. Zo kan een video dus zowel in portretmodus als in landschapsmodus bekeken worden.

Naast Google zou ook Weibo, de Chinese socialmediagigant, interesse hebben in Firework. Gesprekken met het Chinese bedrijf zouden minder vergevorderd zijn dan die met Google. Echter wordt door de bronnen ook niet uitgesloten dat Google uiteindelijk niet voor een overname gaat, maar voor een handelsrelatie.