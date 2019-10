TikTok ontkent invloed Chinese overheid op moderatie

Het sociale netwerk TikTok, eigendom van het Chinese bedrijf Bytedance, ontkent dat de Chinese overheid invloed heeft op beslissingen rondom moderatie. Het claimt dat de Chinese overheid niets te zeggen heeft, omdat de servers in de VS en Singapore staan.

TikTok beweert dat de Chinese overheid nooit heeft gevraagd content te verwijderen, claimt het bedrijf in een verklaring. Het sociale netwerk zegt dat het niet opereert in China en dat het ook geen intentie heeft om dat te doen. TikTok zou volgens de eigen verklaring ook geen content verwijderen op verzoek van de Chinese overheid als die dat zou vragen.

De verklaring staat haaks op onder meer een artikel van The Guardian, dat eerder beweerde dat TikTok moderators instrueert om content met relaties tot Chinese gevoeligheden als de Tibetaanse strijd voor onafhankelijkheid of de religieuze groepering Falun Gong te verwijderen. Onder meer Amerikaanse politici hebben naar aanleiding daarvan opgeroepen om te kijken naar de moderatie van TikTok, meldt The Washington Post.

De kwestie komt op een moment dat sommige westerse bedrijven in opspraak zijn geraakt vanwege hun houding richting China. Zo bande Blizzard een Hearthstone-speler na het uitspreken van zijn steun voor de protesten in Hongkong en trok dat later deels weer in. Apple verwijderde diverse apps uit de App Store en zou makers van series voor zijn streamingdienst TV+ hebben gevraagd China niet negatief neer te zetten.