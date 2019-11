Gerucht: eigenaar trekt TikTok los van Chinese app uit angst voor sancties VS

Eigenaar ByteDance heeft afgelopen maanden TIkTok losgetrokken van de Chinese evenknie Douyin. Ook zijn er aparte divisies voor productontwikkeling en marketing gekomen voor de app in de Verenigde Staten.

Daarnaast bewaart TikTok nu alle data van Amerikaanse gebruikers binnen de VS met een back-up in Singapore, claimt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. ByteDance heeft niet gereageerd op het gerucht.

De stappen moeten ervoor zorgen dat CFIUS, de Amerikaanse overheidsdienst die buitenlandse overnames keurt, stopt met het onderzoek naar de overname van Musical.ly door ByteDance in 2017. CFIUS onderzoekt de overname, omdat ByteDance Chinees is en het bang is dat gegevens van Amerikaanse gebruikers zo in Chinese handen komen.

Volgens Reuters heeft ByteDance afgelopen tijd zijn team in de VS fors uitgebreid en inmiddels de ontwikkeling van TikTok helemaal los van die van Douyin, de app waarmee Musical.ly in 2017 samenging. CFIUS wil niet reageren op de informatie en heeft tot nu toe het onderzoek doorgezet. ByteDance zou bang zijn dat het TikTok zou moeten verkopen als het deze maatregelen niet neemt. Dat gebeurt ook met Beijing Kunlun Tech, die datingapp Grindr moet verkopen.