Chinese eigenaar van Grindr verkoopt app voor juni 2020 op aandringen van VS

De Chinese eigenaar van Grindr is met de Amerikaanse autoriteiten overeengekomen dat het de datingapp voor homo’s voor juni 2020 zal verkopen. De VS drong daarop aan uit bezorgdheid over de nationale veiligheid, omdat de database van Grindr veel privacygevoelige info bevat.

De van oorsprong Amerikaanse app Grindr kwam tussen 2016 en 2018 in handen van het Chinese gamebedrijf Beijing Kunlun Tech. Dat gebeurde volgens persbureau Reuters via twee afzonderlijke deals die destijds niet werden gemeld aan het Cfius. Dat is het Amerikaanse comité dat onderzoek doet naar veiligheidsrisico’s bij investeringen door buitenlandse ondernemingen.

Het Cfius is bezorgd dat de database van Grindr en daarmee de privacy van de homoseksuele gebruikers van de app onvoldoende veilig zijn in Chinese handen. Die database bevat nogal wat persoonlijke informatie, van de locatie en berichten van een gebruiker tot soms ook hun hiv-status.

Het Cfius verzocht Beijing Kunlun Tech in maart om Grindr van de hand te doen. Het gamebedrijf heeft zich daar deze week bij neergelegd en zou voor de verkoop intussen in gesprek zijn met een investeringsbank. Als onderdeel van de overeenkomst worden de activiteiten in China gestaakt en heeft Beijing Kunlun Tech geen toegang meer tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de app.

Het Chinese bedrijf gaat er verder mee akkoord dat het Grindr-hoofdkantoor in Amerika blijft, dat twee van de drie bestuursleden Amerikanen zullen zijn en dat de raad van bestuur door het Cfius moet worden goedgekeurd.