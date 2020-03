Chinese eigenaar Grindr heeft bedrijf van de hand gedaan

Het Chinese bedrijf Beijing Kunlun Tech heeft zijn dochterbedrijf Grindr, van de dating-app voor homoseksuelen, verkocht. Dit nadat het Amerikaanse Committee on Foreign Investment in the United States daarom had gevraagd. De nieuwe eigenaar heeft wel banden met China.

Kunlun heeft 98,59 procent van Grindr in handen en verkoopt dat voor 608,5 miljoen dollar, omgerekend iets meer dan 539 miljoen euro. Grindr gaat naar San Vincente Acquisition, een Amerikaanse investeerdersgroep. Een van de leden van die groep is James Lu, een in China geboren Amerikaans staatsburger en voormalig bestuurslid bij Chinese zoekmachine Baidu.

Wat het comité precies voor bezwaar tegen het eigendom had, is niet bekend. Reuters schrijft echter dat de VS zich wel meer zorgen maken over de persoonlijke informatie van hun burgers die in handen van buitenlandse partijen zijn, zeker als het gaat om inlichten- en defensiepersoneel. Reuters meldde vorig jaar dat ingenieurs van Kunlun toegang hadden tot de persoonlijke gegevens van Amerikaanse Grindr-gebruikers, waaronder hun hiv-status en hun privéberichten.