Philips Hue Bridge v1 verliest door aankomende eol-status zijn internetfuncties

De Philips Hue Bridge v1 verliest op 1 mei 2020 zijn online-functionaliteit. De Bridge kan dan alleen nog gebruikt worden wanneer de user op hetzelfde lokale netwerk zit. De hardware is zodanig oud dat Philips de compatibiliteit, kwaliteit, snelheid en veiligheid niet meer accepteert.

De downgrade van de Hue Bridge betekent ook dat Alexa- en Assistant-functionaliteit ophoudt te werken. Daarnaast moeten gebruikers de Philips Hue Bridge V1-app blijven gebruiken, de V2 werkt er niet mee. Philips verzekert gebruikers dat het einde voor de Hue Bridge V2 nog niet in zicht is. Al met al heeft Philips de Hue Bridge v1 zo'n acht jaar lang ondersteund.

Dat het einde in zicht was voor versie 1 van de Hue Bridge, was al bekend, maar nu ook wanneer en het feit dat het apparaat op dat moment ook bepaalde functionaliteiten verliest.

Deze eerste Philips Hue Bridge kwam in 2012 op de markt en zijn opvolger, de Hue Bridge 2.0, volgde in 2015. De grootste verandering ten opzichte van zijn voorganger was de toevoeging van ondersteuning voor Apple HomeKit. Dat betekende dat de Bridge met Apple-apparaten te bedienen viel en dat HomeKit-compatibele apparaten dus ook konden verbinden met het systeem. Nieuwere Hue-lampen ondersteunen echter ook bluetooth, waardoor de Bridge daar geen vereiste meer is.