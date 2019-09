Signify kondigt reeks nieuwe Philips Hue-producten aan

Signify heeft een reeks aan nieuwe Philips Hue-producten aangekondigd. Zo zijn er lampen, spotjes, een knop en een stopcontact. Vrijwel alle producten komen meteen of snel uit in Europa, zo laat de fabrikant weten.

Alleen de Philips Hue Go komt pas volgende maand uit, zegt Signify. De nieuwe versie van de meeneembare lamp heeft een grotere accu en beschikt over bluetooth. Daardoor is een Hue Bridge niet langer nodig om hem te kunnen bedienen, omdat het rechtstreeks vanuit de Hue-app voor telefoons kan.

Daarnaast heeft Signify enkele modellen van spotjes aangekondigd met gu10-aansluiting en lampen met nepgloeidraad. Ook zijn er armaturen voor drie of vier spotjes, voorzien van bluetooth om ze zonder Bridge te kunnen bedienen. Voor lampen die op een andere manier niet via een Hue-systeem te bedienen zijn, is er een wandcontactdoos. Daarmee is het mogelijk om via de app die lampen aan of uit te kunnen zetten, al is het instellen van kleuren niet mogelijk. Daarnaast is er een nieuwe knop om lampen te bedienen. Vrijwel alle aankondigingen stonden al in een folder waarvan informatie al eerder online verscheen.