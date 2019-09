Intel brengt Core i9-9900KS en Cascade Lake-X-cpu's in oktober uit

Intel gaat zijn Core i9-9900KS, die 5GHz haalt op alle cores, in oktober uitbrengen. Wat de cpu gaat kosten is nog niet bekend. Ook komen volgende maand de Cascade Lake-X-processors uit op het hedt-platform. Dat zijn de opvolgers van Skylake-X.

Intel maakte het processornieuws op de IFA-beurs bekend in een presentatie waarbij flink de nadruk werd gelegd op de concurrentie met AMD. Intel toonde slides waarin zijn eigen processors beter uit de bus komen bij praktijktests en ook schonk de fabrikant aandacht aan het feit dat Ryzen 3000-bezitters melden dat ze niet altijd de opgegeven maximale boostsnelheid halen.

Volgens Intel is de Core i9-9900KS vanaf volgende maand te koop. Intel presenteerde die processor tijdens de Computex. Het is een speciale uitvoering van de bestaande i9-9900K die hoger geklokt wordt en een turbosnelheid van 5GHz op alle acht de cores haalt. De reguliere versie doet 4,7GHz op alle cores. Het is nog niet duidelijk wat de meerprijs is van de KS-versie.

In de presentatie toonde Intel ook een slide over de Cascade Lake-X-processors voor het hedt-platform. Volgens Intel gaan die veel meer waar voor hun geld bieden dan de huidige Skylake-X-varianten en bieden ze ook betere 'prestaties per dollar' dan de Ryzen Threadripper-processors. Intel geeft echter geen duidelijkheid over de gebruikte benchmarks en er zijn nog geen prijzen en specificaties van de Cascade Lake-X-cpu's bekend; de claims zijn daarom niet te verifieren.

De Cascade Lake-X-processors zijn de consumentenvarianten van de eerder dit jaar aangekondigde Cascade Lake-SP-serverprocessors in de Xeon-serie. Het gaat om processors die op 14nm worden gemaakt en er komen varianten met maximaal 18 cores. De huidige Core i9-7980XE met 18 cores kost ruim 2100 euro. Die processor maakt deel uit van de Skylake-X-generatie die twee jaar geleden werd geïntroduceerd.