MSI introduceert nieuwe X299-moederborden voor Cascade Lake-X-processors

MSI komt met nieuwe X299-moederborden met ondersteuning voor de komende Cascade Lake-X-cpu's. Het gaat hierbij om de Creator X299, de X299 Pro en de X299 Pro 10G. Het is nog niet duidelijk wanneer de moederborden uitkomen. Prijzen zijn ook niet bekend.

De X299 Pro, X299 Pro 10G en Creator X299 zijn bedoeld voor de komende Cascade Lake-X-cpu's van Intel, maar die gebruiken dezelfde lga2066-socket als hedt-cpu's van de vorige generatie. De Creator X299 is het high-end model van MSI. Dit moederbord heeft een e-atx-formfactor en bevat een stroomontwerp met twaalf fases met een maximale theoretische capaciteit van 90 ampère. De Creator bevat daarnaast drie 8-pins-eps-aansluitingen.

De Creator X299 bevat zeven usb 3.2 gen 1-poorten, heeft één usb-c-poort met een maximale snelheid van 20Gbit/s en twee usb 2.0-aansluitingen. De Creator heeft twee lanpoorten, waarvan er een 10 gigabit ondersteunt. Het moederbord ondersteunt Wi-Fi 6 met een ingebouwde 802.11ax-radio. De Creator bevat drie m2-slots en een u2-aansluiting. Het lijkt erop dat MSI de Creator X299 levert met een Thunderbolt 3-uitbreidingskaart. Het moederbord lijkt een bescheiden hoeveelheid rgb-leds te bevatten op de vrm-koeling en de south bridge.

De X299 Pro en X299 Pro 10G hebben een wat simpeler ontwerp zonder rgb-verlichting. Zo heeft de X299 Pro geen geïntegreerde 10Gbit-netwerkkaart en wordt er geen Thunderbolt 3-kaart meegeleverd. Beide moederborden hebben een atx-formfactor. Over de vrm's laat MSI niets los, maar het bord bevat in ieder geval negen chokes. De X299 Pro bevat twee 8-pins-eps-aansluitingen. Het moederbord bevat aan de achterkant vier usb 3.0 en vier usb 2.0-poorten. Een enkele usb 3.2 gen 2x2-poort is ook aanwezig en ondersteunt snelheden tot 20Gbit/s. De X299 Pro 10G wordt geleverd met een 10Gbit-netwerkkaart en een uitbreidingskaart met twee m2-slots.

Het is nog onduidelijk wanneer de X299-moederborden van MSI op de markt komen, maar vermoedelijk komen de moederborden rond de release van de Cascade Lake-X-cpu's in november uit. Prijzen van de moederborden zijn ook nog niet bekend.