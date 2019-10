Intel presenteert Cascade Lake-X-processor met prijshalvering per core

Intel heeft zijn Cascade Lake-X-processors gepresenteerd. De chips voor high-end desktop-pc's zijn wederom gemaakt op 14nm en het topmodel, de Core i9-10980XE, heeft wederom 18 cores. De grootste verandering zit in de prijzen. De cpu's zijn veel goedkoper dan hun voorgangers.

Intel gaat de Core i9-10980XE met 18 cores uitbrengen voor 979 dollar. De voorganger, de i9-9980XE met hetzelfde aantal cores, kostte ten tijde van de introductie 1979 dollar. Ook bij de andere processors in de line-up zijn de prijzen ten opzichte van hun voorgangers vrijwel gehalveerd.

Dat Intel de prijzen zou verlagen bleek vorige maand al. Toen claimde Intel dat de nieuwe hedt-processors betere 'prestaties per dollar' bieden dan AMD's Threadripper-processors. Onafhankelijke reviews zullen dat nog moeten uitwijzen, maar uit de stevige prijsverlaging van Intel blijkt in ieder geval dat de fabrikant de concurrentie vanuit AMD ziet toenemen en daardoor genoodzaakt is om de prijzen te halveweren.

Intels Cascade Lake-X-processors zijn gebaseerd op de eerder uitgebrachte Xeon-processors van diezelfde generatie. Het gaat om verbeterde versies van de Skylake-X-generatie, die op hetzelfde 14nm-procedé zijn gemaakt. De nieuwe processors halen iets hogere snelheden, hebben hardwarematige bescherming tegen beveiligingslekken en kunnen overweg met grotere geheugenhoeveelheden, tot 256GB ddr4-2933. Ook ondersteunen de nieuwe cpu's Intels Deep Learning Boost.

De Cascade Lake-X-processors gebruiken de bestaande lga2066-socket. Details over eventuele nieuwe moederborden zijn nog niet bekendgemaakt. Intel gaat de processors in november uitbrengen en zegt tegen die tijd met meer details te komen.

De introductie van de processors stond eigenland gepland voor volgende week, maar omdat de informatie al online verscheen, heeft Intel de presentatie vervroegd, schrijft AnandTech. Intel heeft zelf nog geen persbericht over de cpu's online gezet.

Intel Cascade Lake-X Processor Cores/threads Kloksnelheid All core-turbo Turbo Boost 2 Turbo Boost 3 Tdp Prijs Core i9-10980XE 18/36 3,0GHz 3,8GHz 4,6GHz 4,8GHz 165W $979 Core i9-10940X 14/28 3,3GHz 4,1GHz 4,6GHz 4,8GHz 165W $784 Core i9-10920X 12/24 3,5GHz 4,3GHz 4,6GHz 4, 8GHz 165W $689 Core i9-10900X 10/20 3,7GHz 4,3Ghz 4,5GHz 4,7GHz 165W $590

Intel geeft uitgebreide details over de maximale kloksnelheden van de nieuwe processors. Zo specificeert de fabrikant de turbosnelheid met alle cores actief en twee Turbo Boost-varianten. De hedt-processors van de vorige generatie hebben de Turbo Boost 3-stand niet.