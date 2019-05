Intel toont eigen overkloksoftware en kondigt nieuwe Core X-cpu's aan

Intel heeft op Computex eigen overkloksoftware aangekondigd die automatisch individuele cores kan overklokken. Daarnaast kondigde de fabrikant een aantal Xeon- en vPro-processors aan, en liet weten dat er nieuwe Core X-processors aan komen.

Intel eigen overkloksoftware heet Intel Performance Maximizer en is vooralsnog alleen compatibel met Intels nieuwste K-processors, de i5-9600K(F), i7-9700K(F) en de i9-9900K(F). De software draait onder Windows en analyseert iedere processorcore op maximale klokfrequentie en spanning. Vervolgens klokt de software de processor automatisch over. Intel toonde ook een toekomstige versie van de software die op hedt -systemen zal werken en individuele cores kan overklokken. De software komt vóór het eind van het jaar beschikbaar.

De overkloksoftware is niet het enige dat eind 2019 beschikbaar komt. Intel gaf ook aan dat we tot het vierde kwartaal moeten wachten op de Core i9-9900KS-processor. Intel kondigde die cpu op Computex aan. Het is een variant van de i9-9900K, waarbij alle acht cores op 5GHz kunnen draaien. De chipfabrikant toonde ook nieuwe Core X-processors voor het hedt-platform. Die processors zullen in de herfst verschijnen. Vermoedelijk gaat het om Cascade Lake X-cpu's.

Tot slot introduceerde Intel 14 'nieuwe' processors met vPro. Het gaat om bestaande negende generatie mobiele en desktop-cpu's, die nu ook met de beheerfunctionaliteit geleverd kan worden. Daarnaast was er de aankondiging van Xeon E-processors, waarbij de snelste variant een turboklok van 5GHz heeft.