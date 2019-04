Intel introduceert 25 nieuwe Coffee Lake Refresh-desktopprocessors

Intel breidt zijn aanbod van Core-desktopprocessors van de negende generatie uit met 25 modellen. Het gaat onder andere om zuinige T-versies, F-varianten zonder gpu en nieuwe Pentiums en Celerons.

Intel heeft de nieuwe desktop-cpu's tegelijkertijd met de komst van octacoreprocessors voor laptops aangekondigd. De nieuwe processors zijn van de Coffee Lake Refresh-generatie en worden wederom op 14nm gemaakt. Aan de bovenkant van het segment wijzigt er niets; de bestaande i9-9900K is nog altijd het topmodel. Wel komt er een nieuwe i9-9900 die geen unlocked multiplier heeft. Die i9-9900 is ook de eerste en voorlopig enige desktopprocessor met ondersteuning voor Intels Thermal Velocity Boost. Daarbij wordt de kloksnelheid met 100MHz verhoogt als de cpu-temperatuur minder dan 70°C is. Intel gebruikt die techniek ook in Core i9-modellen voor laptops.

Ook komt Intel met de i7-9700 en de i7-9700F. Dit zijn octacores zonder HyperThreading en de F-versie heeft geen geïntegreerde gpu. Intel breidt het assortiment verder uit met meer Core i5- en i3-varianten, waaronder de overklokbare Core i3-9350K. Er was al een i3-9350KF-versie te koop zonder igpu.

Intel brengt ook zijn Coffee Lake T-processors officieel uit, waar onlangs details van verschenen. Dit zijn varianten met lagere kloksnelheden en een lager tdp van 35W. Het topmodel is de i9-9900T, met acht cores en een snelheid van 2,1GHz en een turbosnelheid van 4,4GHz.

Tot slot bevat de lijst een serie nieuwe Pentium Gold- en Celeron Gold-modellen. Het zijn de processors waar begin dit jaar informatie over verscheen. De Pentium-modellen zijn dualcores met HyperThreading, de Celerons zijn ook dualcores maar die kunnen aan maximaal twee threads werken. Ook hebben de Celerons minder L3-cache.

Alle nieuwe processors werken in combinatie met betaande moederborden met Intels 300-chipsets en maken gebruik van de lga1151-socket.