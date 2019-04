Belgische provider Dommel krijgt vijf maanden om faillissement te voorkomen

De Belgische virtuele provider Dommel heeft van de rechtbank in Hasselt toestemming gekregen om een gerechtelijke reorganisatie in te gaan. Dat wil zeggen dat de provider vijf maanden de tijd krijgt om een herstel- of betalingsplan op te stellen en het bedrijf in die tijd niet failliet kan gaan.

Moederbedrijf van Dommel, Schedom, zit sinds dinsdag 16 april in een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord. Dat blijkt uit een publicatie van het Belgisch Staatsblad op 23 april. De procedure eindigt op 9 september. Een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord wil zeggen dat het bedrijf tot september de tijd krijgt om een herstel- of betalingsplan op te zetten om haar schulden weg te werken. Tot die tijd kunnen schuldeisers geen stappen ondernemen om geld terug te krijgen van Schedom. Ook kan het bedrijf in de tussentijd niet failliet gaan. De procedure is vergelijkbaar met het Nederlandse uitstel van betaling.

Uit de jaarrekening over 2017 blijkt dat Schedom ruim drie miljoen euro aan schulden heeft, terwijl het dat jaar een winst draaide van meer dan een half miljoen euro. Het eigen vermogen was bijna 35.000 euro. Meer dan de helft van de schulden, 1,7 miljoen, had te maken met 'leveranciers'. Een jaarrekening over 2018 is nog niet gepubliceerd.

Dommel maakte eind maart bekend te stoppen met de dienstverlening vanwege een dispuut met netwerkleverancier Proximus. Volgens Dommel deed Proximus 'zijn best' om de toegang tot het telefoonnetwerk te beperken. Dommel stelt daarbij alle juridische opties te hebben uitgeput. Proximus zegt weer de dienstverlening naar Dommel te hebben gestopt, omdat de virtuele provider betalingsverplichtingen niet was nagekomen.

Dommel stelde eind maart enkele weken nodig te hebben voor een alternatief internetproduct. Om mobiele telefonie weer beschikbaar te maken zou 'waarschijnlijk minder' tijd nodig zijn. Op dit moment staat op de website van Dommel dat het bedrijf gebruikmaakt van 'een ander netwerk' voor mobiele telefonie, maar het beschrijft niet welk netwerk dit is. Klanten moeten via de site een nieuwe simkaart aanvragen om gebruik te kunnen maken van het nieuwe netwerk. Tweakers heeft vragen gesteld bij Dommel over welk netwerk het bedrijf nu gebruikt en wat de plannen van het bedrijf voor de komende maanden zijn.