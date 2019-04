Details van Intel Coffee Lake T-desktopprocessors verschijnen online

Er is een lijst met kloksnelheden van Intels Coffee Lake T-cpu's verschenen. De T-processors zijn zuinige varianten van Intels meest recente processors voor desktop-pc's. Het topmodel, de i9-9900T, draait op 2,1GHz met een turbosnelheid van 4,4GHz.

De lijst met kloksnelheden is online gezet door Twitter-gebruiker momomo_us. Deze Amerikaan weet vaker informatie over nog niet aangekondigde processors te achterhalen. De T-varianten van de Coffee Lake-processors krijgen vermoedelijk een tdp van 35W en zijn een stuk lager geklokt dan de reguliere versies en de K-versies. De maximale turbosnelheid komt wel in de buurt van de snellere modellen, maar bij dergelijke snelheden zal ook het verbruik toenemen.

Het aantal cores en threads van de T-cpu's is hetzelfde als bij de K-versies en de varianten zonder letter in de naam. De T-gpu's hebben wel een gpu, in tegenstelling tot de F-versies die eerder verschenen. Intel heeft de Coffee Lake T-varianten nog niet officieel aangekondigd en het is onduidelijk wanneer ze verschijnen. Er verschijnen al lange tijd verwijzingen naar de T-processors. Zo stond er eind januari een engineering sample van een Core i9-9900T op een veilingwebsite.

Processor c/t Kloksnelh. Turbo Tdp Processor c/t Kloksnelh. Turbo Tdp Core i9-9900T 8/16 2,1GHz 4,4GHz 35W Core i9-9900K 8/16 3,6GHz 5,0GHz 95W Core i7-9700T 8/8 2,0GHz 4,3GHz 35W Core i7-9700K 8/8 3,6GHz 4,9GHz 95W Core i5-9600T 6/6 2,3GHz 3,9GHz 35W Core i5-9600K 6/6 3,7GHz 4,6GHz 95W Core i5-9500T 6/6 2,2GHz 3,7GHz 35W Core i5-9500 6/6 3,0GHz 4,5GHz 65W Core i5-9400T 6/6 1,8GHz 3,4GHz 35W Core i5-9400 6/6 2,9GHz 4,1GHz 65W Core i3-9300T 4/4 3,2GHz ? 35W 65W Core i3-9100T 4/4 3,1GHz 3,7GHZ 35W Core i3-9100 4/4 3,7GHz - 65W

Vermoedelijke specificaties van Intel Coffee Lake T-processors (links)