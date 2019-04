Vlaamse autonome boot maakt proefvaart voor oceaanoversteek

Project Mahi, een autonome boot die een reis zal maken over de Atlantische Oceaan, is afgelopen zondag succesvol getest. Tijdens zijn reis zal de boot atmosferische en oceanografische data verzamelen. Het begin van de reis is gepland op 1 mei.

Het project, dat de naam Mahi heeft gekregen, werd in 2015 gestart. De Mahi zal zijn reis in Frankrijk beginnen, waarna de boot koers zal zetten naar het zuiden vanwege het vooral voor zonne-energie gunstigere weer. Eenmaal ver genoeg naar het zuiden zal de Mahi zijn koers verleggen naar de Caraïben. Tijdens zijn reis zal de boot zelf beslissingen nemen voor de besturing, om botsen met andere schepen of puin te voorkomen.

De boot, die vernoemd is naar de mahi-mahivis, ofwel de goudmakreel in het Nederlands, wordt ontwikkeld door vier ingenieurs die elkaar hebben leren kennen tijdens hun studie aan de KU Leuven meldt Knack. De Mahi kan worden gevolgd via het trackinggedeelte op de site van het project. In totaal zou het team al tienduizend uur aan de boot gewerkt hebben.

Mocht de reis een succes worden, dan zou het Vlaamse project het eerste zijn dat erin slaagt om een autonome boot de Atlantische Oceaan over te sturen. Op de site van Project Mahi staan verschillende manieren waarop de Mahi in de toekomst van nut kan zijn. De boot kan van dienst zijn bij bijvoorbeeld het transporteren van goederen of het inspecteren van moeilijk bereikbare plekken op zee.