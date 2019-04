Nederlander voltooit drie jaar durende reis van 95.000km met elektrische auto

Nederlander Wiebe Wakker heeft zijn langste reis ter wereld met een elektrische auto op zondagochtend voltooid in de Australische stad Sydney. De man heeft 95.000 kilometer afgelegd door 33 landen om aandacht te vragen voor milieuvriendelijk rijden. Hij begon drie jaar geleden.

Wakker's reis begon in Houten. Zijn auto, een omgebouwde Volkswagen Golf Variant-stationwagon, heeft een actieradius van 200 kilometer. Hij had 300 euro op zak tijdens de reis, maar al het laden, in totaal voor 17 megawattuur, had hem 2355 euro gekost als hij het zelf moest betalen. Hij was afhankelijk van de hulp van mensen die hij in de loop van zijn reis tegenkwam en hem de energie cadeau deden. Op die manier heeft hij de tocht kunnen volbrengen. Omstanders en voorbijgangers hielpen hem ook met reparaties. Had Wakker de reis met benzine gemaakt, dan had dat hem 6785 liter gekost.

Aan het einde van zijn reis, in Sydney, werd Wakker door een optocht van 50 elektrische auto's en twee helikopters ontvangen. Hij is 1119 dagen onderweg geweest. Het vorige record van 22.000 kilometer met een elektrische auto heeft hij weliswaar lang en breed overtroffen, maar wordt hij niet de nieuwe recordhouder. "Er was te veel omgebouwd aan mijn auto. En ik heb langer dan twee weken achter elkaar stilgestaan", vertelde Wakker volgens het AD.

Wakker heeft verschillende aspecten van zijn reis vastgelegd op zijn website, het Plug Me In Project. De man is nu met het vliegtuig onderweg terug naar Nederland en de auto gaat per boot.