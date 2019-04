Aston Martin introduceert zijn eerste elektrische auto

Het exclusieve Britse automerk Aston Martin heeft zijn eerste elektrische wagen gepresenteerd. De Rapide E, die bijna vier jaar geleden werd aangekondigd, beleefde dinsdag zijn debuut op de Shanghai Auto Show. Aston Martin zal slechts 155 exemplaren van de bolide produceren.

Het ontwerp van de nieuwe Rapide E is gebaseerd op de Aston Martin Rapide Sedan met een verbrandingsmotor. De wagen heeft twee elektrische motoren die de achteras aandrijven en samen 450kW genereren, goed voor ruim 610pk. De wagen haalt 96km/u in een kleine 4 seconden en heeft een topsnelheid van 250km/u.

De auto beschikt over een 65kWh-accu, waarmee de Rapide E volgens de autoconstructeur een bereik van 'ruim 320km' haalt, gebaseerd op de wltp-norm. Opladen met 50kW en een spanning van 400V geeft volgens de fabrikant een bereik van 298km per uur dat wordt geladen. Daarnaast is de accu geschikt voor een snellaadfunctie met 800V en een vermogen van 100kW of meer; daarmee wordt een bereik gegenereerd van 499km per uur. Met de interne lader moet de accu in drie uur zijn op te laden.

Het instrumentenpaneel van de Rapide E is voorzien van een 10”-scherm achter het stuur met bovenop het dashboard nog een tweede scherm van 8”. Het on-board entertainmentsysteem ondersteunt zowel Apple CarPlay als Android Auto. De fabrikant heeft nog geen prijsinformatie over de auto naar buiten gebracht.