Engie en Jedlix ontwikkelen app voor het slimmer laden van elektrische auto's

Het Belgische energiebedrijf Engie en serviceprovider voor laadoplossingen Jedlix werken samen aan een app die ervoor moet zorgen dat elektrische auto's op de beste momenten worden opgeladen. De app is vanaf juni beschikbaar voor Tesla-rijders; andere automerken volgen later.

Met het gezamenlijke project Slim Laden willen de initiatiefnemers Engie Electrabel en Jedlix meer inzicht krijgen in de ideale voorwaarden en omstandigheden om elektrische voertuigen op te laden. Slim Laden houdt in dat de wagen wordt opgeladen als er voldoende en bij voorkeur hernieuwbare energie beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het betekent ook dat de laadbeurt wordt uitgesteld als de energievraag hoger is dan het aanbod, zodat het elektriciteitsnet in balans blijft.

De Slim Laden-app kan de laadsessies van de auto controleren en vervolgens een optimaal laadplan berekenen. De toepassing houdt daarbij rekening met de wensen van de gebruiker, zoals vertrektijden en afstanden die moeten worden afgelegd. In combinatie met het energiecontract Drive van Engie Electrabel wordt de auto opgeladen met Belgische en duurzame stroom; het energiebedrijf is naar eigen zeggen de grootste producent van groene energie in België.

In eerste instantie is de app uitsluitend beschikbaar voor bezitters van een Tesla, maar in een latere fase kunnen ook eigenaars van andere automerken deelnemen. Het project mikt op duizend deelnemers. Zij krijgen voor hun deelname een vergoeding per kilowattuur die ze, op aangeven van de app, verbruiken voor het opladen van hun elektrische auto.

Geïnteresseerde Tesla-eigenaars in België kunnen zich via deze website alvast inschrijven voor het project, dat een looptijd heeft van minimaal twee jaar. De Slim Laden-app is vanaf juni beschikbaar voor iOS en Android.