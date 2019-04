Assen stuurde gebiedsontzeggingsdata van 530 mensen naar verkeerd adres

Een medewerker van de gemeente Assen heeft persoonsgegevens van 530 personen naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Het gaat om mensen die in het verleden een gebiedsontzegging voor Assen hebben gekregen.

Een medewerker van de gemeenteafdeling Toezicht en Handhaving heeft volgens een brief van het college van B en W per ongeluk een Excel-bestand naar een verkeerde ontvanger gestuurd, een 'onbekend privéadres'. Het gaat om gegevens van 530 personen met lopende en verlopen gebiedsontzeggingen en daarmee samenhangende waarschuwingen.

De gemeente heeft geprobeerd in contact te komen met de ontvanger van het Excel-bestand, maar dat is nog niet gelukt. Er is geen reactie gekomen op pogingen daartoe. Dat betekent dat er ook geen zekerheid is over de vraag of de per ongeluk opgestuurde documenten inmiddels verwijderd zijn. Het gaat volgens de bestuurders in ieder geval om een bestaand e-mailadres.

Het college betitelt dit voorval, dat op 29 maart plaatsvond, als een datalek en zegt dat het nog diezelfde dag de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingelicht. Ook gaat de gemeente Assen alle betrokkenen via een aangetekende brief informeren over het lek. Van de 530 betrokken zijn overigens vijf personen overleden. Vijftien mensen zijn niet te traceren, omdat er volgens de burgemeester sprake is van een foutieve combinatie van de volledige naam en de geboortedatum.