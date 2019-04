Treyarch brengt Black Ops 4-dlc uit met nieuwe Specialist en maps

De nieuwe dlc van Black Ops 4, Operation Spectre Rising, introduceert onder andere een nieuwe Specialist, een nieuwe spelmodus en meer maps voor multiplayer. De dlc is nu verkrijgbaar voor de PS4 en zal op korte termijn ook beschikbaar worden voor de Xbox One en pc.

Het nieuwe speelbare personage dat Treyarch introduceert, Spectre, is een oude bekende uit Black Ops 3. Gewapend met een zwaard als speciale aanval is de sluipmoordenaar speelbaar in zowel multiplayer als de Blackout-modus. Daarnaast wordt er met Prop Hunt een oude gamemodus teruggebracht. Hierbij kunnen spelers zich vermommen als allerlei objecten en zich zodoende verstoppen voor een tegenstander. De voor shooters welbekende capture the flag-modus wordt ook toegevoegd met deze dlc, al komt deze pas op een later moment beschikbaar.

De multiplayer van Black Ops 4 is ook op enkele vlakken aangepast. Bij de World League Hub zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals een systeem waardoor spelers die vroegtijdig een spel verlaten voor een korte tijd geschorst worden. Hoe meer schorsingen een speler krijgt hoe langer hij moet wachten voor een volgende spelronde. Spelers die een spel verlaten zullen ook meer punten verliezen. Verder is de skill-based-matchmaking verbeterd.

Ook Blackout heeft een update gekregen. De battle royale-map krijgt door de zogeheten Wetworks-update een aangepast terrein, doordat een explosie plaatsvindt bij de Hydro Dam. Daardoor lopen bepaalde gebieden op deze map onder en is een boot onontbeerlijk. Ook is er een nieuwe Bounty Hunter- modus toegevoegd. In deze gamemodus zitten er verschillende opbergplekken op de map waar wapens, uitrusting of perks in zitten. Ook het nieuwe personage Spectre zal in Blackout verschijnen. Mocht een speler het zwaard in een van de opbergplaatsen vinden dan verandert hij in de sluipmoordenaar.

Verder zal de battle royale-modus Ground War de komende weken voor Blackout zijn debuut maken. Daarmee wordt de strijd grootschaliger. Ook Down But Not Out komt terug met aangepaste regels en mechanics. Verder zijn er voor Blackout nog een aantal nieuwe personages toegevoegd met onder andere David Mason, Uncle Frank en Sergei.

Aan de zombiemodus is ook gesleuteld. Zo is er een nieuwe uitdaging toegevoegd en in de komende weken volgen er meer. De eerste Gauntlet speelt zich af op het speelveld genaamd Dead of the Night. Ook is er een nieuw wapen en een elixer toegevoegd aan de zombiemodus.