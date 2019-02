Lootboxes verschijnen in CoD: Black Ops 4 met items die gameplay beïnvloeden

Ontwikkelaar Treyarch heeft met de Operation Grand Heist-update lootboxes toegevoegd aan Call of Duty: Black Ops 4. Er is kritiek op de lootboxes, omdat deze niet alleen cosmetische aanpassingen bevatten, maar ook items die de gameplay beïnvloeden.

Ook kunnen spelers bij het openen van lootboxes meerdere keren dezelfde voorwerpen tegenkomen, toont Eurogamer aan. Veel andere games voorkomen dat, zodat spelers iedere keer unieke items krijgen. De kistjes, die in de game Reserve Crates heten, zijn te koop voor 200 COD points per stuk; dat puntenaantal kost 2 euro.

In de Reserve Crates zitten altijd minimaal drie cosmetische items, maar er zijn ook zeldzame items zoals een MKII-versies van wapens die een bonus van 25 procent in xp-punten geven per kill. Wat de kans is op een zeldzaam item, wordt niet weergegeven. Call of Duty-spelers doen onder andere op reddit hun beklag over de lootboxes.

Het is mogelijk om items die in de lootboxes te zitten vrij te spelen zonder te betalen. Voor iedere twee uur die een speler doorbrengt in de Blackout-modus, krijgt hij of zij één willekeurig item.

Call of Duty: Black Ops 4 kwam in november vorig jaar uit. Ook bij de release van de game zaten er al microtransacties in het spel, maar lootboxes waren toen niet te koop. Eerder konden spelers echt geld uitgeven om cosmetische voorwerpen sneller te bemachtigen en om de Nebulium Plasma te kopen, een middel dat nodig is in de Zombies-modus. Tweakers had daar in de review al kritiek op, omdat dit invloed heeft op de gameplay.

De Operation Grand Heist-update die naast lootboxes ook nieuwe spelmodi introduceert, is dinsdag uitgekomen voor de PlayStation 4-versie van de game. De update komt volgende week beschikbaar voor de pc- en Xbox One-versies.

Afbeeldingen van de lootboxes, gemaakt door Eurogamer