Aanbiedingensite 1DayFly.com heeft nieuwe eigenaar en is weer online

Aanbiedingensite 1DayFly.com is overgenomen door Outspot en is sinds deze week weer online. Outspot is een Belgische aanbiedingensite. 1DayFly ging eind januari failliet, volgens de eigenaar vanwege een eerdere, mislukte overname, reputatieschade en concurrentie.

Uit het topic Afhandeling faillissement 1DayFly op het forum van Tweakers blijkt dat dinsdag de eerste dagaanbiedingen zijn gestuurd. Op moment van schrijven is de website ook weer online. Dit na begin deze maand duidelijk werd dat het Belgische Outspot het bedrijf over zou nemen. Gedupeerde klanten van het faillissement, mensen die voor het faillissement producten hebben gekocht die niet zijn geleverd, kregen vorige week te horen dat ze hun geld niet terugkrijgen. In plaats daarvan krijgen ze credits voor nieuwe aankopen op de website.

Thomas Van Overbeke, medeoprichter van Outspot, zegt tegen Tweakers dat dit vanwege juridische redenen is. "Het geld zit niet bij ons maar bij de curator. Wij hebben dat dus niet. Wel kunnen klanten die bijvoorbeeld met een creditcard of PayPal hebben betaald daar een verzoek indienen om het geld terug te krijgen. Lukt dat niet, of is er met iets als iDeal betaald, kunnen we ze credits geven. We proberen onze klanten echt te helpen."

Volgens Van Overbeke was de overname een 'strategische keuze' voor schaalvergroting en is het de bedoeling om zaken zoveel mogelijk samen te brengen. Het is de bedoeling dat Outspot en 1DayFly in de toekomst dezelfde aanbiedingen tonen, maar onder hun eigen naam blijven bestaan.

De aanbiedingensite ging in januari failliet. Oprichter Roderick Voerman zei tegen RTL dat een combinatie van steeds grotere concurrentie, reputatieschade door fout gelopen deals en overnames die minder opleverden dan verwacht de redenen waren. Na het faillissement hadden meerdere partijen interesse in 1DayFly.