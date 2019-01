Aanbiedingensite 1DayFly.com lijkt failliet te gaan

Het lijkt erop dat aanbiedingensite 1DayFly.com failliet gaat. De website geeft een melding dat het bedrijf surseance van betaling gaat aanvragen, terwijl het bedrijf de telefoon niet opneemt en diverse accounts op sociale media heeft verwijderd.

De homepage bestaat uit een tekstmelding dat het bedrijf niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. "Wij doen er alles aan om een partij te vinden die de onderneming wil overnemen en de website zo snel mogelijk wil voortzetten. Indien u gedupeerd bent willen we u vragen dit te mailen naar support@1dayfly.com. Wij doen onze uiterste best de schade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten."

Het bedrijf neemt de telefoon niet op en ook accounts op Facebook en Twitter lijken te zijn verwijderd. Er bestaan nog wel accounts op Instagram en YouTube. Het is nog onbekend of de site met dagaanbiedingen later met een nieuwe eigenaar weer online zal komen of dat het een definitief einde van het bedrijf betekent. De onderneming zit in Den Haag en staat onder leiding van directeur en oprichter Roderick Voerman.