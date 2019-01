LG hint naar aankondiging smartphone met gebarenbesturing

LG heeft een teaser online geplaatst die erop lijkt te duiden dat de fabrikant een smartphone met gebarenbesturing wil presenteren. De presentatie staat gepland voor over een maand, vlak voor de start van telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.

De presentatie zal plaatsvinden rond MWC in Barcelona, blijkt uit de teaser. Het dertien seconden durende filmpje laat de tekst 'Goodbye touch' zien, terwijl een hand gebaren maakt boven een oppervlak. LG maakt weinig apparaten waarbij het aanraakbesturing kan vervangen door gebaren. Daarvan ligt smartphones het meest voor de hand, omdat Mobile World Congress de beurs is waar LG afgelopen jaren telkens nieuwe telefoons heeft aangekondigd.

Het is onbekend hoe die gebarenbesturing zou werken en welke functies gebruikers zouden kunnen bedienen. Er zijn al vaker experimenten geweest met de besturing van delen van smartphone-interfaces zonder aanraking. Zo hebben Pixel-telefoons en diverse andere smartphones een knijpfunctie om een app aan te roepen. Samsung had ooit een functie om gebruikers met oogbewegingen te laten scrollen in de browser.

Veel fabrikanten hebben inmiddels al aangekondigd een evenement te houden rond de telecombeurs. Samsung trapt af met een eigen event de woensdag ervoor voor de Galaxy S10-serie. Op zondag 24 februari houden onder meer Xiaomi en Microsoft evenementen, terwijl Sony zijn nieuwe smartphones op maandag laat zien.