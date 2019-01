Brein gaat opsporingssoftware inzetten om 'frequente seeders' te vinden

Brein wil zijn opsporingssoftware vanaf dit jaar inzetten voor het opsporen van frequente seeders. De stichting zou de software sinds vorig jaar al gebruiken voor het achterhalen van ip-adressen van eerste en grote uploaders.

Tim Kuik, de directeur van de stichting, bevestigt aan Tweakers dat Brein de opsporingssoftware vanaf dit jaar wil inzetten voor het achterhalen van ip-adressen van frequente Nederlandse seeders. Het gaat om uploaders die na het binnenhalen van bestanden veelvuldig auteursrechtelijk beschermd werk blijven delen via torrentnetwerken. In het verleden richtte Brein zich op 'eerste en grote uploaders', die de bestanden vaak als eerste beschikbaar maken via torrentnetwerken en zo als bron dienen.

Kuik geeft aan dat de stichting nog onderzoekt wanneer de software hiervoor precies gebruikt kan worden. Nog altijd is onduidelijk hoe Breins systeem werkt en wanneer Brein vindt dat seeden 'frequent' gebeurt. De Autoriteit Persoonsgegevens keurde het verzamelen van ip-adressen met de software in 2016 goed. Aan het begin van dat jaar wilde Brein het systeem gebruiken maar dat gebeurde niet en in 2017 en 2018 bleef het ook stil. Brein wilde wachten op de invoering van de AVG, zo luidde de reden toen.

Eind 2018 is de opsporingssoftware dan toch al ingezet, claimt Kuik nu. De software zou geholpen hebben bij het achterhalen van ip-adressen van 'grote uploaders'. Brein maakt vorige week bekend vorig jaar zeventien uploaders aangepakt te hebben in een overzicht van zijn activiteiten in 2018. De identiteit van de uploaders is niet via de ip-adressen bekend geworden, maar via ander onderzoek van de stichting, zoals via fora en verzoeken bij usenet-providers. Met zestien van de zeventien uploaders is een schikking getroffen. Kuik meldt dat de overgebleven uploader een dagvaarding krijgt.

Grote en bekende uploaders zoals die van de in 2015 gestopte releasegroep DMT, bleken via online speurwerk op onder andere fora te achterhalen, maar frequente seeders laten op hun ip-adres na weinig digitale voetafdrukken achter. Hierdoor is het achterhalen van naw-gegevens moeilijk en speelt Brein het via de internetprovider, met eerst een verzoek de klant te waarschuwen en uiteindelijk klantgegevens af te staan. In hoeverre de stichting kan rekenen op de medewerking van isp's verschilt per provider.

Ict-jurist Arnoud Engelfriet zegt dat providers die afweging zelf moeten maken."Als het evident juist is dat de eiser recht heeft op de naw-gegevens, dan moeten ze deze gewoon afgeven. Doen ze dat niet, dan zijn ze aansprakelijk voor de schade die een groep als Brein daarvan oploopt.", zegt Engelfriet. Hij voegt toe dat de bewijsstandaard echter per geval kan verschillen. "Ik kan mij goed voorstellen dat een provider daarbij zegt: dit vinden we niet evident juist. Dan is verwijzen naar de rechter natuurlijk wel gepast."

Een woordvoerder van VodafoneZiggo meldt aan Tweakers dat het, hoewel de provider tegen piraterij is, geen naw-gegevens van klanten verstrekt, tenzij de rechter het afdwingt. Ook KPN laat weten dat het niet zomaar naw-gegevens verstrekt zonder gerechtelijk bevel. Hoe de rechter gaat oordelen over de bewijslast van de verzamelde ip-adressen is nog niet te zeggen. In december 2015 besloot de voorzieningenrechter dat Ziggo gehouden was om de naw-gegevens van een klant af te geven aan Brein toen deze in het bezit bleek te zijn van een SpotWeb-site met nzb-links naar bestanden op Usenet.