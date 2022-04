Instanties arresteren leden releasegroup Sparks en halen zestig servers offline

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en Europol hebben een wereldwijde operatie uitgevoerd tegen releasegroep Sparks. Twee leden zijn gearresteerd en in negentien landen zijn invallen gedaan. Zestig servers zijn offline gehaald, waaronder in Nederland.

De arrestaties en het neerhalen van de servers volgen na een officiële aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen drie leden van de releasegroep. Het gaat om mannen van 36, 39 en 50 jaar uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Twee van de drie verdachten zijn aangehouden; dat gebeurde op Cyprus en in Olathe in de Amerikaanse staat Kansas. De derde verdachte, uit Noorwegen, is nog voortvluchtig.

In de afgelopen dagen is er een grootscheepse operatie uitgevoerd tegen de releasegroep, meldt Europol. Op basis van de Amerikaanse aanklacht hebben opsporingsinstanties in achttien andere landen meegewerkt aan de operatie. Daarbij zijn wereldwijd in totaal zestig servers offline gehaald, waaronder in Nederland. Europol stelt dat met de operatie een vermeend netwerk van criminelen die inbreuk maken op auteursrechten is ontmanteld.

Sparks is bekend van het uploaden van dvd's en blu-rays. De releasegroep heeft volgens de aanklacht honderden films en series voor hun officiële release illegaal uitgebracht, waaronder 'vrijwel iedere film van grote productiestudio's uit de VS'. Leden van de groep zouden het bronmateriaal bemachtigen door zich voor te doen als distributeur van dvd's en blu-rays.

Volgens TorrentFreak is de Amerikaanse aanklacht gericht tegen kopstukken uit de releasegroep Sparks. Het gaat onder andere om de leden die bekendstaan onder de bijnamen Raid en Artist. Ook zouden de leden betrokken zijn bij andere releasegroepen, zoals Geckos, Drones, Rovers en Sprinters. Bronnen zeggen tegen de site dat er diverse invallen zijn geweest in Europa, met name in Noorwegen en Zweden.