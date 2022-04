Politie haalt servers voor 'crimineel' vpn-netwerk Safe-Inet offline

De Nederlandse politie heeft deelgenomen aan een omvangrijke actie tegen Safe-Inet, een vpn-aanbieder die zijn diensten aan de criminele onderwereld zou aanbieden. De dienst zou onder andere bij ransomwareaanvallen ingezet zijn.

De domeinnamen van Safe-Inet tonen sinds maandag een pagina met de melding dat deze in beslag genomen zijn door verschillende autoriteiten, als onderdeel van Operatie Nova. De vpn-dienst is uitgeschakeld en de infrastructuur is eveneens in beslag genomen. Onder andere hebben de autoriteiten servers in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten geconfisqueerd.

Safe-Inet is een Russisch bedrijf dat nadrukkelijk adverteerde met de aanwezigheid van zijn vpn-servers in Rusland en de bescherming die dit zou bieden. Volgens de Nederlandse politie was Safe-Inet al meer dan tien jaar actief en richtte het bedrijf zich op grote cybercriminelen, die tegen hoge bedragen van de vpn-dienst gebruik zouden hebben gemaakt. De politie meldt dat de dienst onder andere voor de inzet van ransomwarevarianten als Bitpaymer en Sodinokibi ingezet werd.

De operatie stond onder leiding van het Duitse Hoofdkwartier van de politie te Reutlingen en naast de Nederlandse politie werkten onder andere ook het European Cybercrime Centre van Europol en de FBI mee aan de actie. Er lopen nog onderzoeken tegen gebruikers van de vpn-dienst in meerdere landen.