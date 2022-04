Internationale politiediensten halen door criminelen gebruikte VPNLab offline

VPN-dienst VPNLab is offline gehaald door een actie van politiediensten wereldwijd. Daarbij was ook de Nederlandse Hi-Tech Crime Unit betrokken. Vijftien servers van VPNLab zijn ingenomen of verstoord, waardoor de dienst niet meer werkt.

VPNLab.net is overgenomen door autoriteiten

Volgens Europol en de Nederlandse politie gebruikten criminelen VPNLab, onder andere om ransomware te verspreiden. De dienst bestond sinds 2008 en bood op basis van OpenVPN-technologie en 2048bits-encryptie anonimiteit op internet aan voor 60 dollar per jaar. De dienst bood ook een 'dubbele VPN' aan, met servers in veel verschillende landen. VPNLab zou daarmee populair zijn geweest bij criminelen.

De website VPNLab.net toont nu een melding dat de site is overgenomen door de politie. Dat gebeurde onder leiding van de Duitse politie, maar ook het logo van de Nederlandse politie staat prominent in beeld. Daaronder staan logo's van andere betrokken partijen, die ook in de persberichten staan. Dat gaat om politiediensten uit Canada, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Letland, Oekraïne, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

VPNLab kwam in het zicht van de autoriteiten nadat meerdere onderzoeken hadden blootgelegd dat criminelen gebruik maakten van de dienst om infrastructuur en communicatienetwerken voor de verspreiding van malware en ransomware op te zetten. De dienst zou zelf ook op het darkweb adverteren.