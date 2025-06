Europol rolt autodievenbende op voor hacken van sleutelloze auto's

Europol en Eurojust hebben in samenwerking met Franse, Spaanse en Letse autoriteiten een bende van autodieven opgerold die het gemunt had op 'sleutelloze' auto's. Er zijn 31 verdachten gearresteerd, waaronder softwareontwikkelaars, doorverkopers en daadwerkelijke autodieven.

De criminelen waren uit op sleutelloze auto's van twee niet nader beschreven Franse fabrikanten. Er werd gebruikgemaakt van zogenaamde diagnostieksoftware waarmee de software van een auto kon worden overschreven, aldus Europol. Op deze manier konden de deuren van de desbetreffende voertuigen geopend worden en kon de auto worden gestart, zonder dat de daadwerkelijke sleutel in de buurt was.

Voor de arrestaties in Frankrijk, Spanje en Letland zijn invallen gedaan op 22 locaties, waarbij ruim dertig verdachten gearresteerd werden en bijna 1,1 miljoen euro aan goederen in beslag is genomen. De Franse cybercrimeafdeling van de Gendarmerie initieerde de operatie en zou ook de website waar de betreffende hacksoftware op verkocht wordt hebben opgerold.

Bij een sleutelloze auto communiceren de sleutel en het voertuig contactloos via een radiofrequentie. Wanneer de gebruiker in de buurt komt met de sleutel, detecteert de auto de sleutel en kunnen de portieren ontgrendeld worden. Bepaalde auto's hebben daarnaast een startknop, waardoor het voertuig dus ook contactloos gestart kan worden. De bende was uit op auto's met beide functies. In principe is de verbinding tussen de auto en de sleutel versleuteld, maar de autodieven wisten de software van de wagens te overschrijven met een online verkregen programma.