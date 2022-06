Nederlandse politie verstoort infrastructuur van FluBot-Android-malware

De Nederlandse politie heeft in mei de infrastructuur van FluBot verstoord, waardoor deze nu niet meer actief is. FluBot werkte met een sms die zogenaamd van een pakketbezorger kwam en kon wachtwoorden en bankinformatie stelen. De malware bestond sinds eind 2020.

Europol meldt dat de infrastructuur in mei offline werd gehaald door het cybercrimeteam van de Oost-Nederlandse politie, na een onderzoek waar elf landen aan meewerkten. Ook de Belgische politie werkte aan het onderzoek mee. Europol coördineert het onderzoek en zegt dat verdachten nog worden geïdentificeerd.

Hoe de Nederlandse politie de infrastructuur van FluBot kon verstoren, is niet bekend. De infrastructuur is nu 'onder de controle' van politiediensten, schrijft Europol. De Nederlandse politie zegt op het moment van schrijven 10.000 slachtoffers te hebben losgekoppeld van het FluBot-netwerk en daarbij de verspreiding van 6,5 miljoen sms'jes te hebben voorkomen.

FluBot werd voor het eerst in december 2020 ontdekt en wist in het jaar daarop veel apparaten te infecteren. De malware verspreidde zich via een sms-bericht en vroeg ontvangers een app te installeren om een pakket te volgen, of om naar voicemailberichten te kunnen luisteren. Met de link downloadden gebruikers in werkelijkheid FluBot.

De malware werkte alleen met Android-smartphones en gebruikte de contactenlijst van gebruikers om zo meer sms'jes te kunnen versturen. Daarnaast kon het virus meelezen met wat er op de smartphone gebeurde. Zo konden de makers bijvoorbeeld wachtwoorden ontfutselen. Belgische providers blokkeerden vorig jaar tientallen miljoenen sms-berichten en duizenden nummers om de verspreiding van FluBot te kunnen remmen.