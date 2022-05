Inspectie Justitie en Veiligheid is bezorgd om commerciële hacksoftware politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid is nog steeds bezorgd over de privacy verdachten, omdat de politie commerciële software blijft inzetten bij het hacken van systemen van verdachten. Daarmee is er weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar concludeert de inspectie.

De Inspectie Justitie en Veiligheid brengt jaarlijks een verslag uit over het hackbeleid van de politie. Uit het verslag blijkt dat er in 23 zaken gebruik is gemaakt van commerciële software om te hacken. Deze software geeft volgens de inspectie 'spanning met het rechtskader', omdat de politie niet kan garanderen dat alleen medewerkers bij de politie bij de gegevens kunnen.

Hoewel de politie wel een afspraak heeft over het inzien van de gegevens van verdachten door de leverancier, kan de politie niet controleren of de leverancier dit niet doet. De inspectie noemt de software daarom een 'blackbox'. De inspectie schrijft ook in het verslag dat er geen vooruitgang is geboekt in de beveiliging van informatie. Dit kan volgens de inspectie beter, al zijn er geen grote risico's. Wel is de vastlegging bij de uitvoering van een bevel verbeterd, schrijft de inspectie. Hoewel deze net als voorgaande jaren nog niet volledig is, ziet de inspectie een verbeterslag.

In 2019 concludeerde de inspectie dat de Nederlandse politie hackingtools gebruikte zonder dat de inzet hiervan was goedgekeurd. Volgens de inspectie is de keuringsprocedure in 2021 wel nageleefd, maar benadrukt de inspectie de kwetsbaarheid van de personele bezetting bij de keuringsdienst. Hier was 'door omstandigheden' namelijk maar één medewerker inzetbaar.

De Inspectie Justitie en Veiligheid evalueert jaarlijks de naleving van de bevoegdheden die de politie onder de Wet computercriminaliteit III heeft. Deze wet trad op 1 maart 2019 in werking.