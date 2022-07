Nederlandse politie bewaart onnodig gegevens van iedereen die ooit contact opnam

De Nederlandse politie bewaart onnodig de gegevens van alle personen die ooit contact hebben opgenomen. De politie slaat de privacygevoelige persoonsgegevens op en houdt automatisch levensgebeurtenissen zoals verhuizingen, huwelijken en geboortes bij.

Binnen de politie zijn al langere tijd zorgen over de onnodige dataverzameling, blijkt uit een interne memo uit 2020 in handen van Trouw. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens gaf in 2015 al aan dat het bezorgd was over deze gang van zaken. De politie spreekt in de memo haar zorgen uit voor 'imagoschade en een sterk oplopende werklast'. Toch is het systeem in de tussentijd niet aangepast.

De politie vraagt van personen die ooit contact hebben opgenomen automatisch gegevens op uit de Basis Registratie Personen omdat zij in het systeem een 'afnemersindicatie' krijgen. Het gaat onder meer om gegevens zoals de nationaliteit, het adres en het burgerservicenummer van de persoon. Ook als de persoon een kind krijgt, verhuist of trouwt, komt dit automatisch in het systeem van de politie terecht.

Bovendien worden de gegevens nooit verwijderd, zelfs niet na het overlijden van een persoon. De politie volgt op deze manier steeds meer mensen en bewaart zo ook onnodig informatie die niet langer van belang is voor een bepaalde zaak. Op dit moment gaat het volgens de politie om de gegevens van ongeveer negen miljoen burgers. De onnodige dataverzameling kan risico's met zich meebrengen, al is het alleen al omdat een groot deel van de ict-systemen van de Nederlandse politie niet aan de wet voldoet.

Volgens Bits of Freedom-privacyexpert Rejo Zenger overtreedt de politie bovendien de wet, omdat ze niet meer gegevens mag verzamelen dan 'strikt noodzakelijk is voor haar taak'. In een reactie aan Trouw ontkent de politie dat ze de wet overtreedt: "Voor het gebruik en actueel houden van die gegevens hebben we een juridische grondslag."

De interne memo stelt dat de politie een nieuw beleid wil opstellen, zodat niet iedereen die contact opneemt automatisch wordt gevolgd. Toch is er in de afgelopen jaren niets van het beleid terechtgekomen. Volgens de politie komt dit omdat de applicaties niet van de ene op de andere dag kunnen worden uitgezet. Naar verluidt wil de politie wel dit jaar nog starten met het doorvoeren van het beleid: "We hebben zelf de conclusie getrokken dat we met minder gegevens toekunnen, en daar werken we aan."