Amsterdams festival lekt wachtwoorden en persoonsgegevens van 110.000 bezoekers

De wachtwoorden en persoonsgegevens van bijna 110.000 bezoekers van het Amsterdamse festival DGTL waren eenvoudig in te zien. De inloggegevens van een oude database stonden online en de gegevens waren onvoldoende versleuteld.

Het gaat om een database met informatie van bezoekers die tussen 2015 en 2018 het technofestival bezochten. Een anonieme hacker zegt tegen RTL Nieuws dat hij in de code van de site de inloggegevens vond voor een database. Hierin vond hij de gegevens van 130.000 DGTL-bezoekers. Het gaat om onder meer naam, geslacht, leeftijd, e-mailadressen en woonadressen. Ook stonden er 'tienduizenden' 06-nummers in de database.

Daarnaast vond de hacker 109.360 wachtwoorden. Deze waren versleuteld, maar volgens RTL Nieuws werd hierbij een 'versleuteling gebruikt die al in 2008 als 'kapot en ongeschikt voor verder gebruik' werd bestempeld'. De versleuteling van de wachtwoorden is daarom 'veelal binnen enkele minuten' te kraken. Naast DGTL, zijn er ook ruim 100.000 e-mailadressen van Pleinvrees-bezoekers gelekt. De hacker kon ook de DGTL-website aanpassen en eigen nieuwsberichten toevoegen.

Hoewel de database niet meer in gebruik was, is de data volgens Jasper Goossen, ceo bij festivalorganisator Apenkooi Events, 'stom genoeg online blijven staan'. De Nederlandse hacker stuitte op het lek toen hij de digitale rij wilde omzeilen bij het kopen van kaartjes voor DGTL. Hij kwam daarbij de inloggegevens van de database tegen en kreeg zo toegang tot privacygevoelige data van 130.000 mensen. Naar verluidt meldde de hacker het lek in de zomer al bij DGTL en de siteontwikkelaar. Omdat het lek na enkele maanden nog steeds niet was gedicht, zocht hij de media op.

Momenteel doet DGTL onderzoek naar het voorval en heeft de organisatie melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is er een werknemer aangenomen met kennis van privacy om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Bezoekers zijn nog niet geïnformeerd over het lek, maar Goossen stelt dat de organisatie wel van plan is gedupeerde bezoekers op de hoogte te stellen.