Hacker zegt gegevens van miljard Chinezen te hebben gestolen

Een onbekende hacker beweert de persoonlijke data van zeker een miljard Chinezen te hebben gestolen. Hij biedt een database van 23TB aan op een forum. De data is nog niet geverifieerd, maar zou afkomstig zijn van de politie in Shanghai.

De hacker noemt zichzelf volgens Reuters ChinaDan. Het is niet bekend wie er achter het pseudoniem zit. De hacker heeft op het forum Breach Forums een post geplaatst waarin hij de data aanbiedt voor 10 bitcoin. Dat is met de huidige koers zo'n 200.000 euro. ChinaDan zegt dat de data afkomstig is uit een database van de nationale politie in Shanghai. Het zou gaan om 23 terabyte aan gegevens van zeker een miljard Chinezen. Dat zouden naast namen, adressen en geboorteplaatsen ook hun nationale identificatienummers en mobiele telefoonnummers zijn.

Hoe authentiek of actueel de data zijn, is niet bekend. Verschillende media, zoals The Guardian, hebben geprobeerd om samples uit de data te verifiëren, maar concluderen dat sommige telefoonnummers niet meer in gebruik zijn. Ook Reuters kon de authenticiteit niet verifiëren. Desondanks probeert de Chinese staat nieuws over het mogelijke lek de kop in te drukken. De hashtags #ChinaDan en #DataLeak zijn geblokkeerd op Weibo en WeChat.