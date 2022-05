'Staatshackers gebruiken consumentenrouternetwerk voor aanvallen in Frankrijk'

Hackersgroep APT31 gebruikt een netwerk van routers van thuisgebruikers om aanvallen uit te voeren op Franse entiteiten. Daarvoor waarschuwt het Franse nationale agentschap voor IT-beveiliging. Vrijwel alle routers bevinden zich buiten de EU.

Het Franse agentschap Anssi zegt dat er nu een 'grote indringingscampagne' gaande is, die gericht is op Franse entiteiten. De aanvallen zijn nog bezig en worden geleid door APT31. Dit is een groep hackers die volgens cybersecuritybedrijven zoals FireEye gelieerd is aan de Chinese overheid.

Volgens Anssi gebruikt APT31 de gecompromitteerde consumentenrouters als operational relay boxes om zo ongemerkt verkenningen en aanvallen uit te kunnen voeren. Anssi deelt daarom indicators of compromises, zodat mensen kunnen herkennen of routers gecompromitteerd zijn of niet. Het gaat onder meer om IP-adressen die worden gedeeld.

Beveiligingsonderzoeker BushidoToken zegt op Twitter naar die 161 IP-adressen te hebben gekeken; daaruit zou blijken dat ruim een derde uit Rusland komt. Bijna twintig procent zou uit Egyptische IP-adressen bestaan. Er zouden ook veel Marokkaanse en Thaise IP-adressen tussen zitten, net als veel adressen afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Een enkel adres zou uit de Benelux komen.