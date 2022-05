Google: Russische staatshackers gebruikten zeroday in iOS op westerse politici

Russische staatshackers hebben een zeroday in iOS gebruikt om Europese politici aan te vallen. De hackers waren in dienst van de Russische inlichtingendienst en misbruikten een lek in WebKit om politici via LinkedIn een phishinglink te sturen.

De kwetsbaarheid is een van de vier zerodays die werden ontdekt door Googles Threat Analysis Group. De TAG-groep ontdekte kwetsbaarheden in Chrome en Internet Explorer die volgens de onderzoekers actief werden misbruikt. Die drie kwetsbaarheden waren gekocht bij een commercieel bedrijf door 'een overheid', al geeft het bedrijf daar geen details over. De drie kwetsbaarheden werden eerder al gedicht in Chrome en in Internet Explorer nadat TAG Microsoft daarover had ingelicht.

CVE-2021-21166 Object Lifecycle Issue in Chrome CVE-2021-30551 Type confusion in V8-engine in Chrome CVE-2021-33742 Remote code execution in MSHTML Platform in Internet Explorer

Google ontdekte daarnaast een vierde zeroday. CVE-2021-1879 maakte cross-site-scripting mogelijk via WebKit in Safari. Daarmee werd de Same-Origin-Policy uitgeschakeld waardoor het mogelijk was authenticatietokens voor bijvoorbeeld Microsoft- of Facebook-accounts te stelen binnen Safari. Ook die kwetsbaarheid werd actief uitgebuit.

Dat gebeurde volgens de Google-onderzoekers met hoge waarschijnlijkheid door 'een Russische APT', een advanced persistent threat. Die zouden het lek gebruiken om West-Europese politici aan te vallen door hen via LinkedIn berichten te sturen met daarin phishinglinks. Hoewel het bedrijf in de blogpost niet expliciet noemt om welke hackersgroep het gaat, zegt de hoofdonderzoeker tegen Ars Technica dat hij 'ervan uitgaat' dat het om dezelfde groep gaat die eerder ook Microsoft aanviel. Het zou gaan om APT29, een groep die ook wel Nobellium wordt genoemd en is gelieerd aan de Russische buitenlandse inlichtingendienst.

Google waarschuwt in de blogpost ook dat er de laatste tijd een grote groei is van het gebruik van zerodays door hackersgroeperingen. Dit jaar zouden er tot nu toe al 33 zijn gevonden door Google. In heel 2020 waren dat er nog maar 22. "Groepen hebben niet langer alleen maar technische kennis nodig, maar alleen nog middelen", schrijft het bedrijf.