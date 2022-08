Google patcht elf kwetsbaarheden in Chrome waaronder zeroday met exploit

Google heeft een patch uitgebracht voor Chrome waarmee een zeroday is verholpen. Er bestond een werkende exploit, maar hoe vaak die is misbruikt en wat de bug precies inhoudt, is niet bekend.

Google heeft update 104.0.5112.102/101 van Chrome voor Windows en 104.0.5112.101 voor macOS en Linux uitgebracht als Stable-release. Het bedrijf schrijft in een blogpost dat er elf kwetsbaarheden in de browser zijn verholpen. Zes daarvan zijn use-after-freebugs in FedCm, SwiftShader, Angle, Blink, Shell en Sign-in Flow. Ook zit er een foute policy enforcement in de Cookies-functionaliteit van de browser. De kwetsbaarheden zijn aangedragen door externe beveiligingsonderzoekers en in twee gevallen door Googles eigen Project Zero-beveiligingsafdeling.

Een van de bugs, CVE-2022-2856, is een zeroday. "Google is ervan op de hoogte dat er een exploit van CVE-2022-2856 in het wild bestaat", schrijft het bedrijf, maar details daarover geeft het niet. Het is niet bekend of die exploit ook daadwerkelijk wordt misbruikt en in hoeveel gevallen dat zo is. Details over de kwetsbaarheid zijn summier; Google noemt het een insufficient validation of untrusted input in Intents, maar geeft er verder geen details over. De kwetsbaarheid werd gevonden door een werknemer van Googles eigen Threat Analysis Group, een aparte beveiligingsafdeling.