Intel kondigt serie NUC 12 Pro-kits met Alder Lake-cpu's aan

Intel kondigt vier mini-pc-kits in de nieuwe NUC 12 Pro-serie aan, allemaal uitgerust met een twaalfde generatie Alder Lake-processor. Er zijn configuraties met een i7-1270P, i7-1260P, i5-1250P en i3-1220P mogelijk. Deze P-varianten hebben meer cores en een hoger tdp dan de U-serie.

De Intel NUC 12 Pro mini-pc-kits met codenaam Wall Street Canyon ondersteunen allemaal maximaal 64GB DDR4-3200-geheugen. Afgezien van de i3-versie hebben alle processoren een tdp van 35W, 16 threads en een samenstelling van 4 P- en 8 E-cores. De i3-variant heeft een tdp van 20 watt, 12 threads en respectievelijk 2 P- en 8 E-cores. De NUC 11 Pro met Tiger Lake-processors ging niet verder dan vier 'reguliere' cores.

Er zijn twee hoofdcategorieën beschikbaar, namelijk de vPro-modellen met een i7-1270P of een i5-1250P en de reguliere Intel NUC 12 Pro's met een i7-1260P, i5-1250P of een i3-1220P. Afgezien van de i3-versie zijn alle varianten uitgerust met een geïntegreerde Iris Xe-gpu met 80 tot 96 eu's. De i3-versie gebruikt een geïntegreerde Intel UHD-gpu met 64 eu's.

Ook zijn er drie USB 3.2-poorten, een USB-A-poort en twee HDMI 2.1-aansluitingen aanwezig in alle modellen en hebben enkele sku's twee Thunderbolt 4-poorten. Alle uitvoeringen beschikken over een ethernetaansluiting en Wi-Fi 6E, al wordt voor dat laatste in het geval van de non-vPro-modellen wel een M.2 2242-slot bezet. Verder kunnen gebruikers kiezen uit een Tall- of een Slim-formaat. De kleine varianten hebben alleen ruimte voor een M.2 2280-ssd. De grote uitvoeringen hebben daarnaast ruimte voor een 2,5"-opslagschijf.

Intel kondigt binnen dezelfde serie ook uiteenlopende andere varianten, bijvoorbeeld met alleen een board of volledige mini-pc's inclusief geheugen, opslagruimte en een besturingssysteem. Er zijn nog geen adviesprijzen van de NUC 12 Pro-serie bekendgemaakt. Eerder introduceerde Intel al enkele andere producten binnen de NUC 12-reeks, zoals een variant met een laptop-cpu uit de snellere H-serie en de NUC 12 Extreme met een desktopprocessor, maar die volgen vanzelfsprekend niet de 'originele' NUC-formfactor van ruwweg 10x10cm.